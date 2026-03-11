José Antonio Kast cumple su promesa y renuncia al Partido Republicano previo al cambio de mando

11 mar. 2026 - 09:40 hrs.

José Antonio Kast renunció al Partido Republicano previo a la ceremonia de cambio de mando de este miércoles 11 de marzo.

En horas de esta mañana, el Presidente Electo presentó formalmente su dimisión ante el Servicio Electoral (Servel) de manera online.

Kast renuncia a su partido antes de asumir como Presidente

Kast había prometido dejar la colectividad que fundó en el año 2019 antes de asumir el cargo de jefe de Estado.

Mega

Precisamente, fue en el debate presidencial de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) cuando anunció este compromiso.

Los planes del líder republicano son volver al partido una vez finalice su periodo como Presidente de la República.

Todo sobre Cambio de mando