Carabineros desmiente muerte de sargento baleado en Puerto Varas: Permanece en riesgo vital

19 mar. 2026 - 08:52 hrs.

Carabineros de Chile desmintió este jueves la muerte del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla, quien recibió un disparo en la cabeza por desconocidos el pasado 11 de marzo en medio de una fiscalización en la comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos.

Y es que durante la noche del miércoles, diversas instituciones públicas, entre ellas la Fiscalía Regional de Los Lagos y la Delegación Provincial del Osorno, entregaron condolencias por el fallecimiento del uniformado.

Aclaran estado de salud de carabinero baleado

Ante la confusión e incertidumbre que se instauró en redes sociales, la institución policial salió a aclarar que no han recibido un parte médico que de cuenta del suceso.

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Además, Carabineros indicó que el sargento segundo se mantiene en riesgo vital y conectado a ventilación mecánica.

En ese sentido, mencionaron que esta sería una jornada delicada y decisiva para el carabinero, quien está con muerte cerebral.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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