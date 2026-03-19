Operativo en "Pequeña Caracas" en Estación Central deja seis detenidos: Banda usaba taxi para vender droga

19 mar. 2026 - 11:50 hrs.

Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) concretó la detención de seis personas, además de la incautación de 68 kilos de droga, en el marco de una indagatoria en la zona denominada "Pequeña Caracas" de la comuna de Estación Central, Región Metropolitana.

De acuerdo a información de la periodista de Mucho Gusto, Darynka Marcic, la banda delictual era conocida por vender droga a través de taxis en el sector antes mencionado.

Vendían droga usando taxis

Seis fueron las personas detenidas, entre ellas cinco extranjeros de nacionalidad colombiana, y un chileno.

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El operativo permitió incautar diversas dosis de marihuana, la cuales se totalizaron en 68 kilos. Todo avaluado en $340 millones.

Además, también se incautaron teléfonos celulares, pesas grameras y dinero en efectivo.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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