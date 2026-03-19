La crítica reflexión de Neme sobre el desarrollo urbano: "El crecimiento ha sido a costa de la clase popular"

19 mar. 2026 - 12:50 hrs.

Antes era una de las comunas con más vida y con barrios que llamaban al orgullo histórico, sin embargo, hoy es uno de los lugares más estigmatizados en la capital. En aquello se ha transformado la comuna de Estación Central, donde el problema de los guetos verticales se entralaza con la densidad poblacional, la inseguridad y la delincuencia.

Así lo evidenció un reciente reportaje de Mucho Gusto, donde vecinos denunciaron que el comercio ambulante y las bandas de tráfico de droga se tomaron las calles, veredas y hasta los edificios.

El cuestionamiento de Neme

Un blanco de atención es el explosivo aumento demográfico producto del desarrollo inmobiliario sin control. Al respecto, José Antonio Neme afirmó que esta dolorosa realidad devela que, por mucho que se habla del desarrollo urbano, "el crecimiento económico ha sido absolutamente a costa de la clase popular".

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"Tú no puedes hablar de crecimiento si condenas al trabajador a ganar $500 mil, mientras el costo de la vida sube del millón de pesos. Tú no puedes hablar de cómo se han desarrollado los barrios, cuando hay proyectos de este tipo donde hay personas que pagan $600 mil de hipoteca por vivir en esas condiciones", añadió el conductor de Mucho Gusto.

Neme indicó que el entorno social es un problema evidente, pero que más determinante aún es el inmueble que adquirieron muchas personas en el barrio, por "las características que tiene, la excesiva densidad asfixiante", por lo que planteó: "¿No sería mejor crecer un poquito menos, pero de una manera más sincera?".

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