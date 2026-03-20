"No es mi rol ser simpático": Ministro Quiroz defiende medidas económicas e insiste en modificar Mepco

20 mar. 2026 - 10:30 hrs.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó las críticas y cuestionamientos recibidos por las decisiones económicas y fiscales tomadas por el gobierno de José Antonio Kast.

En un seminario de cerca de una hora, el secretario de Estado explicó los principales puntos del llamado Plan de Reconstrucción Nacional, que incluye medidas como la baja del impuesto corporativo, limitación de la Gratuidad universitaria, cobro del CAE y eliminación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), entre otras.

Las palabras del ministro Quiroz

Así, en este contexto, Quiroz afirmó que "no es el rol del ministro de Hacienda ser simpático, ni hacer buenas migas con todo el mundo, ni menos ser popular".

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Sobre la misma, y defendiendo el actuar de la nueva administración, el jefe de finanzas públicas agregó que "un ministro de Hacienda no está para ganar votos".

Y con ello, la autoridad dijo que busca "retomar la tradición en que el ministro de Hacienda no es muy simpático".

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