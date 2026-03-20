Gobierno propone eliminar el Mepco: Precios de las bencinas y diésel subirían hasta $500 por litro

20 mar. 2026 - 09:34 hrs.

Las altas temperaturas y los rayos del sol comienzan a dejarnos poco a poco. Este viernes llega el otoño y el termómetro comienza a bajar, y aparece la reina de la calefacción: la parafina.

Este combustible ha sido históricamente barato, aunque en el último tiempo aquella tendencia ha cambiado un poco. Sin embargo, su alza no ha sido tan descabellada como la que podría tener con la posible eliminación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

Proponen eliminar Mepco

La llamativa propuesta del Gobierno pretende modificar el instrumento que se utiliza para mitigar las variaciones drásticas de precios internacionales de combustibles que afectan el valor en nuestro país.

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Fue el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien planteó que está en evaluación limitar su aplicación exclusivamente al keroseno y al transporte público. Esto porque, en sus palabras, el mecanismo es un gasto que el Estado no puede soportar, lo cual sería peligroso para otros derechos sociales.

De concretarse la idea, las bencinas tendrían un alza histórica, subiendo de una vez hasta $350 por litro. Mientras que el diésel, podría subir en torno a los $500 por litro.

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