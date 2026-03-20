¿A qué hora empieza la lluvia en Santiago?: Otoño parte con precipitaciones y tormentas eléctricas en RM

20 mar. 2026 - 08:44 hrs.

El otoño en Santiago este viernes comenzará con todo. El cambio de estación estará marcado por la caída de lluvia en gran parte de la zona central y en toda la Región Metropolitana.

Así lo anticipó en Mucho Gusto el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, quien indicó que las precipitaciones estarán acompañadas de vientos y tormentas eléctricas.

El comunicador indicó que, si bien la capital amaneció con sol, durante el transcurso del día el cielo se pintará gris para que, ya después del mediodía, esté cubierto en su totalidad.

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A esta hora parte la lluvia en Santiago hoy

Según el pronóstico de Sepúlveda, la lluvia comenzaría después de las 2-3 de la tarde en el Gran Santiago, aunque en algunos sectores será antes. Por ejemplo, en Melipilla, en Buin, y en San José de Maipo.

Este sistema frontal también trae la probabilidad esta tarde de tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, y en general desde sectores de Coquimbo hasta la Región de Los Lagos. Junto con rachas de viento que pueden rondar los 45-50 kilómetros por hora en el Cajón del Maipo.

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