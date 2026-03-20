"La justicia francesa está harta y cansada": El millonario costo del juicio contra Nicolás Zepeda

20 mar. 2026 - 12:35 hrs.

La periodista chilena Verónica Foxley abordó los detalles del tercer juicio contra Nicolás Zepeda, acusado de asesinar a su expareja Narumi Kurosaki en 2016, mientras ambos se encontraban en Francia.

La profesional, quien ha seguido de cerca el caso desde su primer juicio hasta ahora, afirmó que la justicia francesa "está harta y cansada con este caso", y es que son ya 10 años en que se han movilizado recursos económicos y policiales.

Los costos del caso de Nicolás Zepeda

Si bien en esta nueva arremetida de la defensa de Zepeda, donde logró anular la condena de 28 años en su contra y que aparezca la figura del Tribunal de Casación, lo que demuestra que hubo errores en el procedimiento y pericias, no deja de lado los costos administrativos que ha tenido este caso en el país europeo.

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Foxley reveló que este tercer juicio "le sale muy caro" a la justicia francesa, puesto que deben cubrir los gastos de traslado de la familia de Narumi Kurosaki, así como el de los testigos. "Es un gasto enorme para el Estado francés", aseguró.

Planteó que a esta altura son millones de dólares los que el Estado ha gastado, por cada pericia y cada viaje. "Piensen, ademá,s lo que significó la búsqueda de Naruni, en términos policiales fueron 200 buzos, 60 perros, helicópteros y drones", indicó.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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