"Está sola y nunca va a ser encontrada": Crudo testimonio de hermana de Narumi en juicio contra Nicolás Zepeda

20 mar. 2026 - 11:00 hrs.

El cuarto día del juicio contra Nicolás Zepeda en Francia estuvo marcado por el emotivo testimonio que entregó Honomi Kurosaki, hermana de Narumi.

El enviado especial de Meganoticias en Lyon, Pablo Cuéllar, reportó desde la sala que la joven habló frente al juez y jurado, donde aseguró que su vida ya no es la misma después de la desaparición y presunta muerte de su hermana, y que han sido 10 años muy difíciles.

El testimonio que marcó juicio contra Nicolás Zepeda

Durante su declaración, relató que su "madre intuyó que Nicolás estaba implicado, yo también. En un mensaje de mi hermana con una amiga, después de la desaparición, yo noté que había una notación en español. Ahí me di cuenta de que Nicolás estaba detrás".

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Honomi también comentó que Narumi decía que "si no le contestaba los mensajes a Nicolás, él la iba a regañar. Yo, incluso, tuve muchas veces miedo de que mi mamá se hiciera daño por este mismo tema".

Sin mencionar a Zepeda, afirmó que "mi hermana está muerta, mientras este hombre lo hemos visto en los juicios ser besado por sus padres".

En la parte final de la intervención, y mirando al jurado, dijo: "Yo creo en ustedes, tengo una petición. Narumi está sola y nunca va a ser encontrada, pero yo les pido simplemente que no la olviden".

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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