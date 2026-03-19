Bajo presión: Interrogatorio sorpresa complica a Nicolás Zepeda y deja en evidencia contradicciones

19 mar. 2026 - 10:30 hrs.

En la tercera jornada del juicio contra Nicolás Zepeda por la desaparición y presunta muerte de su expareja Narumi Kurosaki, el chileno fue sorpresivamente interrogado, instancia en la que tuvo un vuelco en parte de sus declaraciones anteriores.

Desde Lyon, Francia, el periodista de Meganoticias Pablo Cuéllar informó en exclusiva que el juez Eric Chalbos tomó la determinación de dialogar con Zepeda y consultarle detalle a detalle sobre sus declaraciones en juicios anteriores, especialmente por sus desplazamientos, compras y decisiones tomadas posteriores a la desaparición de Narumi.

Las contradicciones de Nicolás Zepeda

Según reportó, Zepeda reconoció que el principal motivo de su viaje a Francia fue reencontrarse con su exnovia, contradiciendo así lo señalado anteriormente, donde afirmaba que deseaba ir a Europa porque le gustaba el continente, quería ir a observar, quería conocer de programas para estudiar.

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También abordó la compra de ropa que realizó en el país, y es que antes que Zepeda llegara a Besanzón, él fue a una tienda H&M a comprar ropa. En los juicios anteriores, dijo que en Chile no le quedaba muy bien la ropa. Sin embargo, el presidente del tribunal le preguntó el por qué, si en Chile habían seis tiendas de esta marca con los mismos productos.

Otro punto que surgió en el interrogatorio fue su visita a distintas zonas boscosas, y así el juez fue golpeando con preguntas que complicaron a Zepeda, a lo que se sumó la defensa de la familia de Narumi Kurosaki.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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