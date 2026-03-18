Defensa de Nicolás Zepeda apunta a nuevo involucrado en caso Narumi: Almohada con resto genético sería clave

18 mar. 2026 - 11:40 hrs.

Esta mañana el periodista Pablo Cuéllar se contactó con Mucho Gusto desde Lyon, Francia, país en el que se encuentra siguiendo el tercer juicio contra Nicolás Zepeda, único acusado de la desaparición y presunto homicidio de la ciudadana japonesa Narumi Kurosaki.

Y es que tanto los querellantes como la defensa han expuesto sus argumentos a la espera de la resolución de este juicio. Sin embargo, José Antonio Neme reveló un importante antecedente que habría expuesto el abogado de Zepeda.

Surge nuevo nombre en juicio contra Nicolás Zepeda

"Me dicen que la defensa ha puesto el foco en una almohada de la habitación de Narumi, donde se habría encontrado rastro genético de una cuarta persona y que no estaría identificada en la carpeta investigativa", expresó Neme.

Mucho Gusto / MEGA

En esa línea, Neme afirmó que "los abogados exigen al tribunal que este ADN que se encontró en la almohada se compare con el de un señor que se llama Hiroki, un amigo cercano de Narumi que, según registros, planeaba visitarla el 7 de diciembre del 2016. Ellos sugieren que si Narumi estuvo en la cama el 7 de diciembre, ella no habría fallecido el 5 y, por lo tanto, la línea de tiempo que establece la fiscalía francesa se desmorona".

Al escuchar las declaraciones del animador, Cuéllar confirmó que esto sí fue expuesto por la defensa de Zepeda y explicó que piden que "se reabra la indagatoria porque señalan que todavía hay muchas pistas y datos inconclusos, que el puzzle no está cerrado, y ha aparecido este nombre, Hiroki".

Cuéllar comentó que Hiroki era el mejor amigo de Narumi y se supone que llegó a Besanzón, Francia, el 7 de diciembre. "Este hombre no ha declarado, no ha prestado testimonio en ninguno de los juicios, por eso se busca ahora que participe", afirmó Pablo.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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