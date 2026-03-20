Presidente Kast decreta tres días de duelo nacional tras muerte de carabinero Javier Figueroa

20 mar. 2026 - 13:15 hrs.

Desde el Palacio de La Moneda, el Presidente José Antonio Kast decretó tres días de duelo nacional por la muerte del sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla.

Acompañado del ministro del Interior, Claudio Alvarado, el jefe de Estado aseguró que el crimen del uniformado "nos hace actuar como Estado con fuerza, y vuelvo a reiterar a la institución de Carabineros y a las policías, que no están solos, que el Estado estará con ustedes".

Las palabras de Kast tras muerte de sargento de Carabineros

Advirtió que quienes resulten responsables serán "encontrados, cuesto lo que cueste" y que "cada institución del Estado se va a movilizar detrás de estos delincuentes, que no les quepa la menor duda".

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En ese sentido, sostuvo que "no pudimos llegar previamente a resguardar su vida, pero haremos todo por encontrar a los responsables de este alevoso crimen".

El Mandatario le habló directamente al hijo del sargento: "Perdió a su padre, pero ha ganado el cariño y apoyo de una patria entera".

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