¡Recibió su premio! Neme agradeció especial reconocimiento de los Copihue de Oro

20 mar. 2026 - 19:05 hrs.

Este viernes, el animador de Mucho Gusto, José Antonio Neme, recibió un importante reconocimiento de los Copihue de Oro.

Cabe recordar que el comunicador se llevó el galardón a Mejor Animador y Rey Pop, además de ser parte del Mejor Matinal junto al equipo.

Sin embargo, no lo había podido recibir en persona por encontrarse de viaje. Lo que llevó a un divertido momento luego de que Karim Butte se apoyara en el premio y lo rompiera en vivo.

El agradecimiento de Neme

Es por esto, que ahora Neme por fin pudo recibir en persona su galardón por Mejor Animador y un elegante anillo por ser elegido como Rey Pop.

Mucho Gusto

"Quiero agradecer al diario La Cuarta, pero principalmente a la gente que ha aceptado esta propuesta nuestra con cariño, que se abrió al cambio. La gente empezó a aceptar formas distintas, no tradicionales para la televisión, o distintas a lo que se había hecho hasta ese momento en el horario", comenzó diciendo.

Agregó que "yo sé que el público y nosotros en general somos un país que al cambio le tenemos distancia, en todo sentido, nos cuesta el cambio".

"Pero cuando pasamos esa vara, empezamos a valorar lo novedoso, lo distinto, puede ser que a uno le guste o no, esa es otra discusión, pero la gente aceptó una forma de conversar desde otro lugar, con más intensidad, más provocadora, con más show, más dramática", expresó.

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