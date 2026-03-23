El otoño se hace sentir: Santiago registra la madrugada más fría del año

23 mar. 2026 - 08:52 hrs.

La lluvia del viernes pasado marcó el inicio del otoño en Chile. El cambio de estación no solo trajo precipitaciones a la zona central, sino que también un descanso de las altas temperaturas.

El termómetro descendió tanto que, este lunes 23 de marzo, se marcó la madrugada más fría en la Región Metropolitana.

¿Cuántos grados se registraron esta madrugada?

Así lo afirmó el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, quien detalló en Mucho Gusto que esta mañana tuvimos específicamente 5,9 °C.

Mega

Esta temperatura, según indicó el experto, nos deja cinco grados más abajo del promedio del mes de marzo, el cual se marcaba en torno a los 11 °C.

En este sentido, señaló que si esto se mantuviera en el tiempo, se podría construir una ola de frío. "Afortunadamente las mínimas suben sobre el registro necesario para que sea ola de frío", precisó, añadiendo que estas rondarán entre los 8 °C y 11°C.

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