Banco Central eleva proyección de la inflación tras alza histórica de los combustibles

25 mar. 2026 - 15:25 hrs.

El Banco Central publicó la mañana de este miércoles el primer Informe de Política Monetaria (IPoM) del año, documento que hizo eco del shock externo derivado del conflicto en Medio Oriente y el alza histórica de los combustibles.

En ese marco, la entidad proyectó una fuerte subida en la inflación anual para la economía chilena, debido al impacto de la guerra, el recorte fiscal y el débil desempeño de la minería.

Sube proyección de la inflación en el país

Hasta diciembre, la inflación, según el instituto emisor, se proyectaba en un 3,2%, sin embargo, ahora subió a 4 puntos porcentuales.

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Según explicó el editor de economía de Meganoticias, Roberto Saa, la decisión del Gobierno del Presidente José Antonio Kast de anunciar el denominado "bencinazo y petrolazo", fue precisamente que el Banco Central tomara en consideración dicha medida.

Bajo ese contexto, se espera que en los próximos meses del año los precios de bienes y servicios aumentan de manera generalizada y sostenida.

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