Más delgado y en uniforme carcelario: Así fue la nueva audiencia de Nicolás Maduro

27 mar. 2026 - 09:45 hrs.

Este jueves 26 de marzo se llevó a cabo la segunda comparecencia del juicio contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, acusados por la justicia de Estados Unidos con cargos de narcotráfico.

Precisamente, la periodista de Mega, Constanza Santa María, viajó hasta Estados Unidos y llegó hasta el tribunal federal de Nueva York para ser testigo de todo este proceso por el que está pasando el matrimonio.

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Según Constanza, el juicio empezó a las 11:40 horas de la mañana, cuando primero ingresó Cilia Flores y luego Maduro, quien se veía mucho más delgado.

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Detalles del juicio de Nicolás Maduro y Cilia Flores

Asimismo, Santa María declaró que Maduro llegó con una actitud mucho menos desafiante, saludó a sus abogados y se sentó en la misma fila de banco que Cilia Flores, ambos rodeados por sus respectivos abogados.

De igual forma, la periodista recalcó que el matrimonio llegó vestido con el uniforme carcelario, de color beige, parecido a un caqui, y abajo se veía una polera naranja.

Por otra parte, recalcó que no estaban esposados; sin embargo, en los pies al parecer tenían una amarra, ya que daban pasos muy cortos. Al mismo tiempo, Constanza mencionó que ninguno de los dos habló en esta ocasión.

Finalmente, Santa María expresó que gran parte del juicio se dedicó a debatir si Maduro y Flores tenían derechos a utilizar fondos del Estado de Venezuela para financiar sus defensas, bufetes de abogados que son carísimos.

"Entremedio, Barry Pollack (abogado de Maduro), yo no sé si lo dijo en broma o no, pero dijo que el cheque de ellos era de 34 millones de dólares, para que se hagan una idea de cuánto cuesta", afirmó la periodista.

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