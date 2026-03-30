"Lo complejo es el pulmón": Hijo de educadora herida tras ataque en liceo de Calama actualiza estado de salud

30 mar. 2026 - 11:00 hrs.

En horas de la mañana de este lunes, la familia de la funcionaria que resultó herida tras el ataque de un estudiante en un colegio de Calama, entregó declaraciones en Mucho Gusto.

El pasado viernes 27 de marzo, un alumno de 18 años realizó un ataque con arma blanca al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta. La inspectora María Reyes resultó fallecida, mientras que una segunda educadora quedó en riesgo vital.

Educadora sigue en estado crítico tras ataque

Inti Alavia, hijo de Haydée Moya, dio cuenta que la asistente de la educación se encuentra en estado crítico luego de recibir cinco cortes en su cuerpo. "Tuvieron que intervenir en una herida inguinal que tiene, pero lo complejo era el pulmón, que tiene una contusión un poco compleja", indicó.

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El también concejal de Calama desistió de hablar del caso en particualr, sin embargo, fue claro en mencionar que "todas las comunidades escolares tienen algún tipo de problema. No vamos a cegarnos en eso, pero estos son hechos que van a marcar un precedente y tenemos que buscar como sociedad cómo tenemos que mejorar".

"Acá las soluciones no son pórticos (detectores de metales), sino un trabajo profundo en la comunidad escolar tanto pública como privada", agregó, planteando que los recortes de recursos en salud mental y educación no permiten avanzar en una solución.

Asimismo, precisó que su madre permanece en riesgo vital y que las próximas horas son claves para su evolución.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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