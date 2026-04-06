Presidente Kast se reúne con Milei en Argentina: Fuga de Galvarino Apablaza se toma cita en la Casa Rosada

06 abr. 2026 - 10:35 hrs.

Este lunes 6 de abril, el Presidente José Antonio Kast se reúne en la Casa Rosada con su par argentino, Javier Milei, en el marco de su primer viaje oficial al exterior desde que asumió el pasado 11 de marzo.

El mandatario es acompañado por una comitiva integrada por el canciller, Francisco Pérez Mackenna; los ministros de Seguridad y Obras Públicas, Trinidad Steinert y Martín Arrau, respectivamente; además de la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez; y el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma.

Fuga de Apablaza marca reunión entre Kast y Milei

La periodista enviada de Meganoticias en Buenos Aires, Sylvia Córdova, comentó que en el encuentro bilateral los jefes de Estado abordarán temas como la materia económica, seguridad y relaciones internacionales.

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Sin embargo, uno de los tópicos clave que se espera que sean tocados en la reunión es la situación de Galvarino Apablaza, uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del exsenador Jaime Guzmán, quien se encuentra prófugo tras no ser hallado en su domicilio por la policía trasandina.

De hecho, dicha situación ha llevado a aumentar la coordinación entre ambas naciones con tal de dar con su paradero.

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