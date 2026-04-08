Funcionario de la PDI abate a asaltante que lo apuñaló en Estación Central

08 abr. 2026 - 09:04 hrs.

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) abatió a un sujeto que lo apuñaló durante un intento de asalto en Estación Central, Región Metropolitana.

Según lo relatado por el periodista Danilo Villegas en Mucho Gusto, el hecho ocurrió cerca de las 22:30 horas del martes en la intersección de la Alameda con Toro Mazote, cerca de uno de los accesos al Metro San Alberto Hurtado, mientras esperaba su pedido en un local de venta de pizza.

Intento de asalto termina con PDI abatiendo a delincuente

En ese contexto, fue abordado por un sujeto que habría intentado asaltarlo. Dado que puso resistencia, fue apuñalado a la altura del tórax.

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Pese a sus heridas, el detective sacó su arma de servicio y comenzó a perseguir al atacante, provocándole la muerte.

El funcionario fue trasladado hasta un recinto asistencial, en donde se encuentra grave, pero fuera de riesgo vital.

La investigación quedó a cargo de los equipos especializados de Carabineros para esclarecer las circunstancias del caso.

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