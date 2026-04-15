El peligroso reto viral del paracetamol que preocupa a autoridades: Intoxicaciones en menores aumentaron 500%

15 abr. 2026 - 13:10 hrs.

Un nuevo peligroso reto viral circula por las redes, donde se incentiva a ingerir altas dosis de paracetamol para provocar hospitalizaciones.

El "reto del paracetamol" consiste básicamente en animar a los niños y adolescentes a consumir tantas pastillas del analgésico como sea posible y ver quién logra aguantar más los síntomas de intoxicación.

El reto viral del paracetamol que aumenta intoxicaciones en menores

La situación generó preocupación en el Ministerio de Salud, desde donde advirtieron que las intoxicaciones en menores de edad han aumentado en un 500%.

Mega

En concreto, los casos en adolescentes aumentaron de 168 en 2006 a más de 1.000 en 2025, mientras que en los escolares pasaron de 30 casos a más de 150 en el mismo período.

En ese contexto, Jimena Yáñez, médica pediatra de la Clínica Indisa, advirtió en Mucho Gusto que quienes consuman grandes cantidades de paracetamol corren el riesgo de presentar problemas en el hígado.

Por tanto, "vamos a ver que el paciente se empieza a sentir mal porque no puede mantener el azúcar estable en la sangre y puede tener también un compromiso de la conciencia, que se llama encefalopatía, porque el hígado empieza a funcionar mal".

Mega

Todo sobre Mucho gusto