Con cuchillos, piedras y fierros: Alcalde de San Bernardo y 19 funcionarios fueron agredidos en operativo

16 abr. 2026 - 09:40 hrs.

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, fue agredido la tarde del día miércoles en medio de un operativo municipal para retirar un taller mecánico clandestino y autos abandonados.

Todo ocurrió en la intersección de calle San Lorenzo con Juan Pablo II, cuando equipos municipales realizaban labores de fiscalización a sujetos que se habían tomado una plaza para actuar como mecánicos clandestinos.

Violento ataque a alcalde de San Bernardo y equipos municipales

Según relató White a Mucho Gusto, los desconocidos intentaron repeler el operativo de limpieza, "y a una chica de nuestro equipo que trató de tomar imágenes del trabajo, la fueron a increpar y trataron de agredirla".

Mega

Frente a la situación, el camarógrafo del alcalde actuó y una turba de 10 personas se abalanzó en su contra.

"Los tipos agreden cobardemente a un muchacho entre 10. Yo interfiero, saco al muchacho del lugar, y aparece un tipo con un fierro, otra señora con un cuchillo, un tipo con una piedra, un camote gigante", agregó sobre los momentos de tensión.

19 funcionarios municipales, además del alcalde White, resultaron con lesiones de diversa gravedad, mientras que los vehículos municipales terminaron con daños tras el lanzamiento de objetos contundentes.

Todo sobre Mucho gusto