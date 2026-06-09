Con drones y rastreo terrestre: Nuevas diligencias en fundo Las Tórtolas por caso de María Ercira Contreras

09 jun. 2026 - 13:10 hrs.

Durante la mañana de este martes, la Policía de Investigaciones (PDI) acudió hasta el fundo Las Tórtolas, en Limache, para realizar nuevas diligencias en el marco de la investigación por la desaparición de María Ercira Contreras.

Recordemos que la adulta mayor fue vista por última vez en ese lugar el 12 de mayo de 2024, cuando acudió con su familia a celebrar el Día de la Madre.

El procedimiento es encabezado por la Fiscalía Occidente junto a dos brigadas de la PDI, que se encuentran desarrollando distintos procedimientos al interior del predio.

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Según indicó el periodista Roberto Saa a Mucho Gusto, las labores corresponden a trabajos de rastreo, los cuales estarían siendo apoyados por maquinaria pesada.

Es importante señalar que la causa se mantiene bajo reserva por solicitud del Ministerio Público, por lo que no se han entregado mayores detalles oficiales sobre las diligencias.

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