"No se descarta absolutamente nada": La esperanza de la familia de María Ercira tras nuevas diligencias

11 jun. 2026 - 13:00 hrs.

Intensas labores de rastreo y peritaje realizan brigadas de la Policía de Investigaciones (PDI) en el fundo Las Tórtolas, en el marco de la investigación por la desaparición de María Ercira Contreras.

Esta reactivación en la búsqueda marca el inicio de una nueva etapa de la indagatoria liderada ahora por la Fiscalía Occidente.

Nuevas diligencias

Los trabajos, de pericias y rastreos, consideran un área de 30 hectáreas, incluyendo quebradas y otro tipo de locaciones al interior del recinto ubicado en Limache, Región de Valparaíso.

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Carla Hernández, nieta de María Ercira, señaló desde el Congreso que la familia tiene expectativas frente al cambio de fiscal y que esperan que se investiguen todas las hipótesis, incluida la presunta intervención de terceras personas.

"Tenemos una gran confianza en el nuevo equipo, porque sabemos que no se descarta absolutamente nada y que están actuando. Entonces, eso nos da una sensación de tranquilidad", indicó.

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