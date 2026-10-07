"El octubre más lluvioso en 76 años": Santiago acumula histórico registro de precipitaciones

07 oct. 2026 - 09:02 hrs.

Las intensas lluvias que han afectado a la Región Metropolitana durante los últimos días han dejado un registro que no se veía desde 1950.

Según destacó el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, Santiago está viviendo uno de sus octubres más lluviosos de las últimas décadas.

Santiago acumula histórico registro

"Estamos viviendo el octubre más lluvioso en 76 años", señaló el comunicador.

Mega

Sepúlveda explicó que, desde 1950 a la fecha, no se registraba un acumulado de precipitaciones tan importante durante este mes. "Solo ayer, casi 70 milímetros en el centro de Santiago, 142 en La Reina, más de 150 en sectores de la cordillera", detalló.

Este registro podría aumentar durante este miércoles 7 de octubre. Si bien el sistema frontal ya dejó atrás su fase más intensa, se esperan chubascos y la posibilidad de tormentas eléctricas en distintos puntos de la capital.

Además, la inestabilidad podría regresar a Santiago durante el feriado del lunes 12 de octubre, por lo que el acumulado de precipitaciones podría seguir aumentando.

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