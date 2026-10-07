Lo que se sabe del hallazgo de cuerpo sin vida en paso bajo nivel inundado de San Bernardo

07 oct. 2026 - 10:18 hrs.

Durante la noche del pasado martes se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre adulto al interior de un paso bajo nivel, ubicado en el sector de José con avenida Portales, en la comuna de San Bernardo.

El hecho fue advertido por personal municipal, que llegó hasta el lugar para suspender el tránsito debido a la gran acumulación de agua registrada en el sector.

Encuentran cuerpo sin vida en paso bajo nivel

Tras encontrar el cuerpo, se dio aviso a Carabineros y Bomberos, cuyo personal realizó el rescate de la víctima desde el paso bajo nivel.

Mega

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, indicó a Mucho Gusto que, de acuerdo con los primeros antecedentes, el fallecido sería un hombre en situación de calle que tenía un ruco en las inmediaciones del paso bajo nivel.

Según explicó el jefe comunal, la víctima tendría entre 50 y 60 años y, al momento del hallazgo, el lugar presentaba una acumulación de agua cercana a los dos metros de altura.

Las circunstancias en que se produjo el fallecimiento deberán ser determinadas por la investigación correspondiente.

Todo sobre Lluvias