Anuncian lluvias, tormentas eléctricas y granizos en Santiago: ¿A qué hora comienzan las precipitaciones?

08 oct. 2026 - 09:02 hrs.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó el pronóstico del tiempo de este jueves 8 de octubre, donde la inestabilidad atmosférica continuará presente en Santiago.

Según el experto, durante esta jornada las precipitaciones serán tipo chubascos y estarán acompañadas de fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizos.

A esta hora comienzan las lluvias en Santiago

De acuerdo con Sepúlveda, el frío de la noche del miércoles provocó el desarrollo de nubosidad baja, la misma que durante la mañana se quebrará y permitirá algunos rayos de sol.

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Sin embargo, a partir de las 2 de la tarde comienza a inestabilizarse la atmósfera con precipitaciones en sectores de la cordillera y precordillera.

"Como ya está inestable, no se puede descartar que en algún punto del valle o de la ciudad pueda caer alguna precipitación a partir de esa hora", señaló.

Asimismo, señaló que entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche es el tiempo en que habrá más sectores con lluvia y la probabilidad de truenos, relámpagos o granizos.

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