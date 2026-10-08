"Toda una vida luchando": Familia debe cruzar un estero en tirolesa tras colapso de pasarela en San Fernando

08 oct. 2026 - 10:50 hrs.

Priscilla relató en Mucho Gusto la travesía que debe realizar la familia Maturana para cruzar el estero Antivero, en la comuna de San Fernando, Región de O’Higgins.

El aumento del caudal destruyó una pasarela peatonal colgante que la propia familia construyó para conectar ambos sectores de Agua Buena. Ante esta situación, los afectados deben utilizar una tirolesa para cruzar de un lado a otro.

Según contó la mujer, durante años han debido ingeniárselas para mantener una conexión entre ambos sectores. "Llevamos más de 20 años, toda una vida luchando, haciendo puentecitos para poder tener acceso a visitar a nuestra familia", relató.

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Priscilla aseguró que no han recibido ayuda ni una solución por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP) ni de la Municipalidad de San Fernando. Según explicó, las autoridades les han señalado que, al tratarse de un terreno privado, la situación no sería de su responsabilidad.

"No nos queda de otra que seguir siempre como familia reconstruyendo los puentecitos primitivos", agregó.

Finalmente, la mujer hizo un llamado para encontrar una solución definitiva a la situación que afecta a su familia. "Necesitamos el apoyo urgente, de verdad. Algo más fuerte, más seguro, más alto. Es primordial para la vida", cerró.

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