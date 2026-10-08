Tras drama de familia que cruza estero en tirolesa: Alcalde anuncia gestiones para instalar puente provisorio

08 oct. 2026 - 12:15 hrs.

Pablo Silva, alcalde de San Fernando, se refirió este miércoles a la situación que afecta a la familia Maturana, cuyos integrantes deben cruzar el estero Antivero a través de una improvisada tirolesa, luego de que la pasarela peatonal colgante que ellos mismos construyeron fuera destruida por el aumento del caudal.

En diálogo con Mucho Gusto, el jefe comunal señaló que el equipo de Gestión de Riesgos del municipio se encuentra en contacto con la familia desde que se alertó sobre la emergencia.

Asimismo, informó que la Secretaría de Planificación realizó un levantamiento de la situación y que se coordinó con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para buscar una solución.

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"Se hizo un levantamiento de esta situación, se habló con el MOP, hay un diseño que contempla un puente un par de kilómetros más arriba", explicó Silva.

El alcalde también detalló que, como medida inmediata, se busca incorporar un canasto a la actual tirolesa, con el objetivo de facilitar el traslado de medicamentos, alimentos y otros elementos necesarios para la familia que permanece aislada.

Por último, Silva indicó que solicitarán apoyo a las autoridades provinciales o regionales para evaluar la intervención del Ejército.

"Vamos a solicitar a los delegados provinciales o regionales la intervención, ojalá, del Ejército. Ellos tienen puentes mecano que nos podrían colaborar con eso en una solución provisoria", señaló.

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