"Me gustaría mandar a todos a la conch...": José Antonio Neme se desata en íntima confesión

En el cuarto capítulo de Only Friends, José Antonio Neme reconoció que constantemente vive momentos de furia mientras está en la pantalla, pero que la cadena se le ha salido especialmente por situaciones puntuales.

Al conductor de Mega se le preguntó si ha tenido un minuto de furia en la televisión, a lo que contestó que cada vez que puede, expone su molestia.

El momento de furia de Neme

Sin embargo, comentó que "lo que más me da rabia es que no me puedo defender como a mí me gustaría, que tengo que guardar compostura, porque uno es público, porque uno representa a un canal, porque uno tiene que administrarse".

Aun así, confesó sin pelos en la lengua que "hay momentos que me gustaría mandar a todos a la concha de la lora y además no se me mueve un músculo de la cara".

Respecto a sus enojos, Neme explicó que su molestia se acrecienta especialmente cuando se aseguran cosas que no son ciertas sobre él.

