¿Chofi y el cabo Tapia en Viña? Paola Troncoso y Patricio Fuentes responden sin filtro en Only Friends

26 abr. 2026 - 00:30 hrs.

Los grandes protagonistas del regreso de Detrás del Muro a Mega han sido la Chofi y el cabo Tapia. Los personajes de Paola Troncoso y Patricio Fuentes han sabido entrar al corazón de los televidentes a punta de risas.

En ese sentido, Tonka Tomicic aprovechó su asistencia a Only Friends para conocer las posibilidades reales de llevar el hilarante sketch al Festival de Viña del Mar.

¿Llegan a la Quinta Vergara?

Para sorpresa de todos, Troncoso esbozó rápidamente que no y que es una pregunta que recurrentemente les hacen.

Si bien destacó que el "Jappening con ja" haya logrado subirse a la Quinta Vergara, aquello ocurrió en otra época "cuando todo era más lento y ahora todo es inmediato".

"Yo creo que la experiencia debe ser muy linda, pero no", agregó por su parte Pato.

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