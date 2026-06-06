"No podían presentarme": La insólita anécdota que vivió Luis Jara en festival de Egipto

06 jun. 2026 - 23:35 hrs.

En el más reciente capítulo de Only Friends, Luis Jara recordó su destacada trayectoria como cantante, la cual le ha valido recibir reconocimientos internacionales.

Todo ocurrió cuando el artista habló sobre su próxima gira por Europa, momento en que reveló que ganó el festival de Holanda en 1990. Pero eso no fue todo, puesto que también se quedó con galardones en Egipto e Indonesia.

"En Yakarta gané el festival… era con canciones originales de Indonesia y canté en indonés", declaró Jara, quien aprovechó el instante para interpretar el tema con el cual obtuvo el primer lugar.

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Las complicaciones de Luis Jara en Egipto

En esa misma línea, reconoció que tuvo complicaciones en Egipto por su apellido, puesto que Jara se traduce como mierda.

“Llega todo un comité de egipcios a ver cómo lo hacían para presentarme, porque no podían decir: 'país, Chile, Luis mierda'. Finalmente, me pusieron Luis Yara", contó.

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