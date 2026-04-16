¡Hablará de todo! Julio César Rodríguez llega a Mega como invitado en el segundo capítulo de Only Friends
¡Se viene un segundo capítulo increíble! Después de liderar la noche de su estreno, Only Friends sorprenderá con un nuevo invitado que viene a confesarlo todo.
Julio César Rodríguez llegará a Mega a compartir sus secretos en una amena conversación con José Antonio Neme y Tonka Tomicic.
"Gente en su casa, en esta pantalla va a aparecer dentro de los próximos segundos el próximo invitado. El sábado 18 de abril, estará con nosotros Julito", anunció Neme tras finalizar el episodio pasado.Ir a la siguiente nota
Además, Raquel Argandoña y Mauricio Correa no tendrán pelos en la lengua para hacer preguntas al hueso.
Quédate atento a nuestras pantallas con Only Friends, el juego de los famosos, estreno este sábado, después de Meganoticias Prime en Mega.