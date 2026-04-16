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¡Hablará de todo! Julio César Rodríguez llega a Mega como invitado en el segundo capítulo de Only Friends Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

¡Hablará de todo! Julio César Rodríguez llega a Mega como invitado en el segundo capítulo de Only Friends

  • Por Marcela Paillape

¡Se viene un segundo capítulo increíble! Después de liderar la noche de su estreno, Only Friends sorprenderá con un nuevo invitado que viene a confesarlo todo. 

Julio César Rodríguez llegará a Mega a compartir sus secretos en una amena conversación con José Antonio Neme y Tonka Tomicic.

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"Gente en su casa, en esta pantalla va a aparecer dentro de los próximos segundos el próximo invitado. El sábado 18 de abril, estará con nosotros Julito", anunció Neme tras finalizar el episodio pasado. 

Only Friends / Mega
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Además, Raquel Argandoña y Mauricio Correa no tendrán pelos en la lengua para hacer preguntas al hueso.

Quédate atento a nuestras pantallas con Only Friends, el juego de los famosos, estreno este sábado, después de Meganoticias Prime en Mega.

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