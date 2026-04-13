Mega arrasó en el rating: Lideró el prime del fin de semana con Only Friends, Detrás del Muro y Atrapados 133

13 abr. 2026 - 11:05 hrs.

Este fin de semana sólo un canal dominó la pantalla abierta en el horario prime. Mega lideró el rating estelar del viernes al domingo con su programación cargada de humor, conversación y adrenalina, confirmando la dominancia que la señal sostiene sobre las demás emisoras.

El viernes Detrás del Muro consiguió una amplia ventaja promediando 812.376 personas por minuto y un peak de 955.782 personas, versus las 234.470 personas promedio de TVN, las 371.847 personas promedio de CHV y las 202.856 personas de Canal 13.

El quinto capítulo del estelar comandado por Kike Morandé tuvo 10.402.721 visualizaciones de todos los contenidos entre las redes sociales de Mega. El programa de humor contó con la participación especial de Rodrigo Villegas, además de sketches de la casa presidencial, una divertida aduana en la versión de Detrás del Muro de Alerta Aeropuerto, entre otras.

Estreno de Only Friends conquistó a la audiencia

El sábado fue el turno del estreno del nuevo Only Friends, que contó con la animación de Tonka Tomicic y José Antonio Neme, además de un panel conformado por Raquel Argandoña y Mauricio Correa, y con Kike Morandé como invitado estelar.

El programa de conversación promedió 640.159 personas por minuto y tuvo un peak de 753.577 personas. En su mismo horario, TVN promedió 226.319 personas por minuto, CHV consiguió un promedio de 276.479 personas por minuto, y Canal 13 llegó a 363.996 personas por minuto. Only Friends generó 22.226.366 visualizaciones en las redes sociales del canal. El estelar mostró el lado más íntimo de su invitado, además de revelar algunas de las mejores anécdotas de la carrera de Morandé, con importantes sorpresas.

Finalmente, ayer fue el turno del habitual programa líder de los domingos, 133, Atrapados por la realidad. El programa conducido por Luis Ugalde lideró ampliamente su horario con 670.356 personas por minuto en promedio entre las 22:46 y las 00:10 y un peak de 790.023 personas. En ese horario TVN promedió 315.100 personas, CHV 466.980 personas y Canal 13 obtuvo un promedio de 276.369 personas.

Detrás del Muro, Only Friends y 133, Atrapados por la realidad, los programas líderes del fin de semana.



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