¡Lo dio todo! Al ritmo de la zumba, Jaime Leyton invita a sumarse a la iniciativa de reciclar en Viña 2026

En medio del desarrollo de Viña 2026, la mañana de este miércoles se llevó a cabo una actividad en la Playa del Deporte, en la que Megamedia y Resimple no solo reafirmaron su compromiso con un festival cada vez más sostenible, sino que invitaron a todos los viñamarinos a contribuir.

El querido meteorólogo de Mega, Jaime Leyton se subió a la tarima y, bailando Zumba, hizo un llamado a sumarse a esta iniciativa que busca reducir la huella de carbono y darle una segunda vida a los residuos generados las seis noches del certamen.

¡Bailando zumba y reciclando!

"El año pasado estuve en ese escenario y se me olvidaron todos los pasos, ¡pero lo que no se me olvida es el reciclaje!", dijo Don Jaime. En ese sentido, conversó con la Directora de Sostenibilidad de Mega, Paola Ferrero, quien explicó que la finalidad de estas instancias, además de recreativas, era enviar un mensaje.

"La idea es que cada uno sume su granito de arena, porque queremos un Chile más sostenible y estamos trabajando para eso", declaró.

Además, recordaron que habilitaron no solo puntos con receptáculos para depositar los residuos, sino que hay mochileros o recicladores móviles por toda la Quinta Vergara.

Al respecto, Macarena Palma, gerente de Marketing de Resimple, organización encargada de la recolección y reutilización de residuos reciclables, dijo que parte del sentido de esta alianza es "enseñar que reciclar también es entretenido, se puede hacer en familia y que todos aprendan a identificar qué se recicla y qué es efectivamente basura".

Se espera que esta edición supere las tres toneladas de residuos que se reutilizaron el año pasado durante el Festival de Viña.

