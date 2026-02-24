Un festival cada vez más sostenible: La organización de Viña 2026 reafirma su compromiso con el medioambiente

24 feb. 2026 - 16:26 hrs.

En la pasada entrega del Festival de Viña del Mar, se logró reciclar casi tres toneladas de residuos. Esta vez, por segundo año consecutivo, se está cumpliendo con esa labor, como parte del compromiso de la organización con la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono.

Para la Gala, se incorporó el uso de una tecnología que ayuda a la descontaminación ambiental simulando el proceso de fotosíntesis. En el caso del festival, se habilitaron puntos con receptáculos para depositar residuos reciclables, tanto al interior como fuera de la Quinta Vergara.

Entretenimiento consciente

En una alianza de Megamedia y Resimple, una iniciativa privada sin fines de lucro, cuyo objetivo es avanzar hacia un Chile más limpio y sostenible, se ha logrado superar la marca del año pasado, lo que, según la directora de sostenibilidad de Megamedia, Paola Ferrero, se está haciendo.

"El año pasado tuvimos una excelente experiencia. Estamos muy contentos con los recicladores de base de Viña del Mar, que han sido muy importantes para el sistema de trabajo", declaró.

La finalidad de esta iniciativa es que se pueda disfrutar del Festival y, a su vez, reducir la cantidad de basura y las consecuencias negativas que un evento de esta magnitud produce en el medioambiente.

"Hay más de quince personas trabajando aquí en la etapa de caracterización, que consiste en identificar y separar los residuos, para luego pesarlos y poder hacer seguimiento de cuánto estamos reciclando", expuso la gerente de marketing de Resimple, Macarena Palma.

Estación de reciclaje Quinta Vergara, Viña 2026

El llamado es a ser parte de esta campaña y contribuir con un festival cada vez más sostenible. Para hacerlo, debes dejar tus residuos en los puntos identificados alrededor de la Quinta Vergara o acercarte a los recicladores distribuidos en el recinto.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Mega Sostenible