Travel App - Temporada 2 - Capítulo 3: Majo Winter explora la magia del Salar de Uyuni

30 jun. 2026 - 15:40 hrs.

En un nuevo capítulo de Travel App, Majo Winter llega hasta Uyuni, en Bolivia, para recorrer el salar más grande del planeta, un destino que sorprende por sus paisajes infinitos, su riqueza cultural y las experiencias que ofrece en medio del altiplano.

La aventura comienza con un recorrido por el pueblo de Uyuni y el tradicional Cementerio de Trenes, donde la conductora conoce parte de la historia ferroviaria de la zona.

Lo más visto de Travel App 1 Travel App - Temporada 2 - Capítulo 2: La Ruta desde Atacama hasta el Salar de Uyuni

Luego visita Colchani, una pequeña localidad dedicada a la extracción y procesamiento artesanal de la sal, además de recorrer sus coloridos puestos de artesanía y probar productos típicos como el chicharrón de llama.

¡El salar de Uyuni: Un lugar mágico cerca de Chile!

Ya en el inmenso Salar de Uyuni, Majo descubre algunos de sus principales atractivos, entre ellos los llamados Ojos del Salar, la Isla de las Banderas, los monumentos construidos con bloques de sal y la emblemática Isla Incahuasi, famosa por sus enormes cactus centenarios y sus vistas panorámicas del paisaje blanco que parece no tener fin.

Asimismo, también muestra la oferta turística de la zona con visitas al Hotel Luna Salada, construido en gran parte con bloques de sal, además de distintas instalaciones artísticas, esculturas y un gigantesco laberinto de sal, donde la conductora pone a prueba su sentido de la orientación en medio de un entretenido recorrido.

El episodio culmina con un espectacular atardecer sobre el Salar de Uyuni, uno de los momentos más esperados por los viajeros que visitan este destino.

Entre cielos reflejados, silencio absoluto y una inmensidad difícil de describir, Travel App invita a descubrir uno de los paisajes naturales más impresionantes del mundo antes de emprender rumbo hacia una nueva aventura en el Caribe panameño.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Mega 2