Travel App - Temporada 2 - Capítulo 4: Majo Winter nos muestra el paraíso de San Blas

06 jul. 2026 - 14:20 hrs.

En un nuevo capítulo de Travel App, Majo Winter llegó hasta el archipiélago de San Blas, en Panamá, para vivir una experiencia distinta recorriendo este destino caribeño a bordo de un catamarán. El viaje comenzó con una extensa travesía desde Ciudad de Panamá, cruzando la cordillera y navegando hasta las islas administradas por el pueblo indígena Guna.

Durante la navegación, Majo mostró cómo es la vida a bordo del catamarán, disfrutando de sus comodidades, la gastronomía preparada por la tripulación y actividades como stand up paddle, snorkel y recorridos por las aguas cristalinas que caracterizan a este archipiélago de más de 300 islas.

Uno de los momentos más destacados fue el encuentro con integrantes de la comunidad Guna, quienes compartieron parte de su cultura, tradiciones y forma de vida. Majo conoció sus artesanías, conversó con familias locales y descubrió cómo mantienen vivas sus costumbres en un territorio que administran con autonomía.

El recorrido también incluyó visitas a pequeñas islas, playas de arena blanca y arrecifes de coral, donde la conductora exploró la riqueza natural de San Blas y destacó la importancia de proteger este ecosistema único del Caribe.

El capítulo cerró con una reflexión sobre la belleza y tranquilidad del archipiélago, invitando a disfrutar de un destino donde la naturaleza y la cultura conviven en perfecta armonía, antes de continuar el viaje hacia nuevas aventuras por Panamá.

Majo cuenta su experiencia en San Blas

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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