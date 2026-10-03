Nico Solabarrieta sorprenderá a Guarén con emotiva dedicatoria: "Muchos pensaron que estaba marchita"

03 oct. 2026 - 19:30 hrs.

En el avance del capítulo 70 de Volverías con tu ex? 2, Nicolás Solabarrieta abrirá su corazón y le dedicará emotivas palabras a Valentina Torres.

Todo ocurrirá durante una actividad donde los participantes hombres deberán entregarle una rosa a su enamorada.

Las palabras de Nicolás

Ante esto, Nicolás tomará la flor y procederá a exponer una hermosa dedicatoria que emocionará al resto de los presentes.

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"Creo que esta rosa, que muchos pensaron que estaba marchita, hoy puede simbolizar un nuevo comenzar", indicará.

"Independiente de todas las cosas que han pasado, creo que nos podemos perdonar", sostendrá el exfutbolista ante Valentina, quien no dudará en abrazarlo fuertemente.