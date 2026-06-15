"Me tocó ser...": Faloon Larraguibel contestó con todo al ser nombrada en pelea de Rai Cerda y Sofía Latorre

15 jun. 2026 - 13:10 hrs.

¡Sigue la polémica! A través de redes sociales, Faloon Larraguibel alzó la voz sobre el conflicto entre Sofía Latorre y Rai Cerda en Volverías con tu ex? 2.

Todo comenzó en el capítulo 4 del nuevo reality de Mega, cuando la joven tuvo una discusión con el ingeniero, a raíz de que no quiso darle un beso en una actividad.

Cuando estaban en la Cabaña de las Tentaciones, ambos hablaron del tema y la tensión subió con una tensa pregunta de parte de ella.

"¿Si tu plan A soy yo y mañana entra la Faloon, y yo contigo estoy la raja, quiere decir que vas a estar conmigo y con ella no?", lanzó Sofía Latorre.

Volverías con tu ex? 2

Las palabras de Faloon Larraguibel

Rai Cerda quedó descolocado con la consulta y solo contestó: "No estoy planeando cosas, tú sí".

En ese momento, Sofía Latorre decidió irse a otro lado de la Cabaña de las Tentaciones, provocando un tenso momento entre ambos.

Sin embargo, la polémica no cesó allí, pues en el video subido a las redes sociales de Mega, donde se mostró la escena antes descrita, Faloon Larraguibel respondió.

"Parece que hasta ausente me tocó ser la protagonista", escribió la comunicadora en un comentario que ya cuenta con más de 7 mil likes.

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