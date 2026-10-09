Yasmín Valdés reveló inéditos detalles de su enemistad con Fernanda Brown: "Dos días completos de insultos"

09 oct. 2026 - 15:30 hrs.

Yasmín Valdés fue la segunda invitada de El Ex-tendido y le contó a Poli Flores cómo lidió con su enemistad con Fernanda Brown en Volverías con tu ex? 2.

En un comienzo, la exparticipante vio dos escenas donde la artista y Bárbara Córdoba arremetieron contra ella, de una forma bastante incómoda y también, cuando la expareja de Chris Peral le pidió disculpas.

En esa línea, la actriz entregó su apreciación y contó algunas cosas que nadie sabía: "Eso que tú viste son 0,3 segundos, porque fueron dos días completos de insultos encima mío. Fernanda pasaba al lado mío y decía 'qué asco, hay olor a muerto, a la vieja se le está derritiendo la cara', cada vez que andaba con el abanico a mí me ponía los pelos de punta, ella es de energía súper fuerte, es bien invasiva y ruidosa".

El Ex-tendido

"Esas 48 horas, previas a una competencia, fueron del terror, insultos 'guatona, vieja, fea, das asco' todo lo que te pueda decir es poco. Me la comí, dije que no me iba a bajar a la altura de ellas, la situación era matonesca".

Las disculpas de Bárbara Córdoba

También, Yasmín Valdés reveló que tuvo una íntima e importante conversación con Bárbara Córdoba, quien le pidió disculpas por todo lo que hizo contra ella, secundada por Fernanda Brown.

"Me pide disculpas y yo quedó como 'what', yo le dije 'yo te creo tus disculpas siempre y cuando no me vuelvas a tirar mala onda, si hay otra vez más, hasta ahí llegamos' y se me tira a los brazos y llora, yo creo que se sentía muy sola ese minuto, necesitaba mi apañe (...) su perdón venía con un 'ayúdame'", expresó.