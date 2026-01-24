"Le está gustando la Jessica": Vanessa sabrá que algo cambió con Luis Emilio en el capítulo 219 de EJDO
En el avance del capítulo 219 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) le revelará a Omar (César Sepúlveda) la curiosa conversación que tuvo con Luis Emilio (Alejandro Trejo) esa misma tarde.
"El viejo me pidió que convenza a la Jessi de meterse con él", mencionará.
Jessica cambió algo en su jefe
Omar temerá un nuevo intento de su jefe por encontrarse a solas con la periodista, pero Vanessa tendrá una impresión completamente distinta.
"Todo lo contrario, de hecho, no tiene ninguna intención de forzarla. Yo sé que esto te va a parecer raro, pero creo que al viejo le está gustando la Jessica y le está gustando de verdad".
¿Vanessa logrará el objetivo de acercar a Jessi y Walker?