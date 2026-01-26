"Yo sé lo que hiciste": Omar recibirá un mensaje anónimo que lo dejará sin palabras en el capítulo 220 de EJDO

26 en. 2026 - 18:05 hrs.

En el avance del capítulo 220 de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) vivirá un momento de terror.

El director ejecutivo parecía tener todo bajo control con la salida de Santana (Matías Oviedo) del caso, además de un generoso pago a Burgos (Juan Carlos Cáceres) para que la investigación apunte únicamente a Raúl Guerrero (César Caillet) como responsable. Sin embargo, un mensaje lo cambiará todo.

¿Qué preocupa a Omar?

Mientras comparta con Vanessa (Begoña Basauri) una copa de vino, alguien le enviará un texto a su celular.

El Jardín de Olivia / Mega

"Yo sé lo que hiciste. Mataste a Bernardita Vial", dirá el anónimo.

Droguett se quedará sin palabras mientras mira la pantalla. ¿Quién podría amenazarlo? ¿Qué sabe la persona tras este mensaje?