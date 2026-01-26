Clemente hará dura advertencia a Luis Emilio para que no pida la tuición de Samu en el capítulo 220 de EJDO

26 en. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 220 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) estaba con Diana (Nicole Espinoza) cuando le comunicaron que Luis Emilio (Alejandro Trejo) solicitaría la tuición de Samuel (Simón Beltrán).

A sabiendas del daño que podría causar en Samu el arrancarlo de su familia, tomará acción para protegerlo.

Un nuevo enfrentamiento de Luis Emilio y Clemente

El mayor de los hermanos Walker se presentará ante su padre con una seria advertencia entre manos: "No voy a permitir que le siga arruinando la vida a mi hermana y ese niño. Me parece que yo me voy a tener que hacer cargo de usted".

El Jardín de Olivia / Mega

Luis Emilio quedará perplejo. ¿Qué podría hacer Clemente en su contra?

"Si usted continúa con pedir la tuición de Samuel, en ese juicio yo voy a hablar de todo lo que le ha hecho a la familia de Diana y que todo el mundo sepa que si hablamos de monstruos, usted es peor que un asesino", amenazará el padre de Olivia (Violeta Silva).