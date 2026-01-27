"¿Qué me estás escondiendo?": Santana confrontará a Burgos por su salida del caso en el capítulo 220 de EJDO

27 en. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 220 de El Jardín de Olivia, Santana (Matías Oviedo) se enfrentará a su mentor por dejarlo fuera del caso de Bernardita Vial.

"Si fuiste capaz de sacarme del caso, fue por algo más y quiero saber qué es", dirá el comisario, pese a saber de la presunta corrupción de Burgos (Juan Carlos Cáceres).

"Podías terminar muy mal"

El subprefecto hará parecer que la decisión fue por la propia seguridad del policía, pero sus palabras no dejarán conforme a Santana.

"Si tú seguías en el caso, ayudando a la hija de Raúl Guerrero, podías terminar muy mal, Gabo", explicará Burgos.

"¡Hay algo más en este caso, algo raro! Hay algo que no me estás diciendo. ¿Qué me estás escondiendo, Héctor?", insistirá en saber su subalterno.