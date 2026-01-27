¿Dónde estará? Samuel desaparecerá de casa en medio de conflicto por su tuición en el capítulo 221 de EJDO
En el avance del capítulo 221 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) estará preocupada por el posible juicio de tuición. Los abogados de Luis Emilio (Alejandro Trejo) deben ser temibles y ella estará en clara desventaja con los Walker.
Clemente (Pipo Gormaz) le prometerá ayuda para que Samuel (Simón Beltrán) siga a su lado. Contactó a un profesional que le dio buen pronóstico del caso: importa mucho la opinión del adolescente y está claro que quiere seguir viviendo con su hermana.
A escondidas, Samu escuchará la conversación de Diana al teléfono.
Una hermana desesperada
La terapeuta se contactará con Raúl (César Caillet) porque sería una buena idea que Samu escuche palabras tranquilizadoras de su papá.
Pero cuando vaya al dormitorio a entregarle el celular, verá todo vacío y una ventana abierta. Su hermano menor habrá desaparecido.