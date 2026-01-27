¿Dónde estará? Samuel desaparecerá de casa en medio de conflicto por su tuición en el capítulo 221 de EJDO

27 en. 2026 - 18:00 hrs.

En el avance del capítulo 221 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) estará preocupada por el posible juicio de tuición. Los abogados de Luis Emilio (Alejandro Trejo) deben ser temibles y ella estará en clara desventaja con los Walker.

Clemente (Pipo Gormaz) le prometerá ayuda para que Samuel (Simón Beltrán) siga a su lado. Contactó a un profesional que le dio buen pronóstico del caso: importa mucho la opinión del adolescente y está claro que quiere seguir viviendo con su hermana.

A escondidas, Samu escuchará la conversación de Diana al teléfono.

El Jardín de Olivia / Mega

Una hermana desesperada

La terapeuta se contactará con Raúl (César Caillet) porque sería una buena idea que Samu escuche palabras tranquilizadoras de su papá.

Pero cuando vaya al dormitorio a entregarle el celular, verá todo vacío y una ventana abierta. Su hermano menor habrá desaparecido.