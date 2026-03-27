La desconsolada reacción que tendrá Jessica al escuchar mensaje de Bastián en el capítulo 263 de EJDO

27 mar. 2026 - 18:25 hrs.

En el avance del capítulo 263 de El Jardín de Olivia, Jessica (Ignacia Sepúlveda) estará escuchando un audio que le envió Bastián (Alonso Quintero).

Precisamente, el menor de los Walker estará muy preocupado por su expareja e intentará contactarse con ella por todos los medios posibles.

Por esto, le enviará un mensaje de audio donde afirmará que "te quería decir, a pesar de que estuvimos lejos mucho tiempo y que hay muchas cosas que probablemente ya no sé de ti, igual estoy aquí, para lo que sea".

El Jardín de Olivia / MEGA

Jessica no parará de llorar

En esa línea, Bastián agregará: "yo sé que tal vez tú no quieras saber nada de mí y lo entiendo, pero quería que supieras que lo que yo siento por ti no ha cambiado nada".

No obstante, lo que llamará la atención será que, mientras escucha los audios que le envió Bastián, Jessica estará llorando desconsoladamente en su cama.