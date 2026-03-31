"¿Me estaban pelando?": Luis Emilio tendrá incómodo encuentro con Jessica en el capítulo 265 de EJDO

31 mar. 2026 - 18:40 hrs.

En el avance del capítulo 265 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) se reencontrará de forma inesperada con Jessica (Ignacia Sepúlveda).

Precisamente, el empresario llegará hasta la casa de Vanessa (Begoña Basauri) porque asegurará que tiene algunas cosas que conversar con ella.

Sin embargo, su sorpresa será mayor al ver a Jessica en el departamento de su secretaria, lo que le parecerá sospechoso.

El Jardín de Olivia / MEGA

Luis Emilio se reencontrará con Jessica

"Jessica... dichosos los ojos que te ven", dirá en un comienzo a la periodista, y agregará: "¿En qué andan el par de chiquillas buenamozas? ¿No me dirán que me estaban pelando?".

Por su parte, Jessica quedará inmóvil y no mirará por nada del mundo a Luis Emilio, quien seguirá esperando alguna respuesta.