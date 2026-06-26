"No hagas ninguna estupidez": Luis Emilio moverá los hilos tras captura del "Rucio" en el capítulo 326 de EJDO

26 jun. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 326 de El Jardín de Olivia, Freddy Tapia (Sebastián Saguz) será detenido como presunto homicida de Lalo Acosta (Jorge Denegri).

En la comisaría le permitirán hacer una llamada que será dirigida a Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo). "¿Qué condoro te mandaste que te agarraron?", le preguntará el empresario.

"Yo, nada, jefe. Si fue a la mina esta, la que cuidaba a la cabra chica, la Érica. ¡Esa se fue de tarro, me reconoció!", informará el "Rucio" a su jefe.

El Jardín de Olivia / Mega

Con experiencia en este tipo de situaciones, Walker le recomendará guardar silencio ante cualquier pregunta o amenaza de los detectives. Él solucionará este asunto de la forma en que acostumbra hacer: con un mensaje "persuasivo".

"Vamos a hacer lo siguiente: voy a mandarle un mensajito a la amiga Érica para que se olvide de tu linda carita, ¿ah? Y cortando esta llamada, voy a mandar a mi abogado para que te saquen de ahí. Oye, otra cosita... calleuque el loro, ¿ya? Tú no tienes nada que confesarle a esos ratis picantes. No te muevas ni hagas ninguna estupidez", señalará.