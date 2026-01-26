El Jardín de Olivia - Capítulo 219: La custodia de Samuel entra en disputa

26 en. 2026 - 17:55 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) cumplió con su amenaza. Tras descubrir a Karina (Jacinta Rodríguez) de regreso en el país junto a su hija, aseguró que se quedará con la tuición de Samuel (Simón Beltrán).

Pese a argumentar que solo busca proteger a Samu, no logró engañar a nadie. Tanto Karina como Ignacia (Cota Castelblanco) saben que es una venganza y le advirtieron a Diana (Nicole Espinoza) para que tome cartas en el asunto.

Leonor da el primer paso

Leonor (Romina Norambuena) y Omar (César Sepúlveda) fueron a un bar para celebrar su nueva amistad. La secretaria tenía mucho que agradecer, luego de enterarse de los esfuerzos de Droguett por proteger a Jessica (Ignacia Sepulveda) y a ella misma de los apetitos de Luis Emilio.

Después de unas cuantas copas, Leo confesó la atracción que siente por su jefe, besándolo apasionadamente.

Incómodo, Omar la alejó. Una relación entre los dos no corresponde debido a las diferencias jerárquicas que tienen en el Grupo Walker.