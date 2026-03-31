El Jardín de Olivia - Capítulo 264: Omar confiesa todos sus crímenes
En el capítulo 264 de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) se sienta frente al fiscal Santibáñez (Claudio Ravanal) y confiesa todos sus crímenes.
Y no solo eso, el ejecutivo entrega información exclusiva sobre las amenazas, coimas, mentiras, abusos y extorsiones que cometió Luis Emilio (Alejandro Trejo) en el transcurso de los años, viéndose involucrado en las muertes de Ángela y Bernardita (Catalina Guerra).
Omar aprovecha esta ocasión para pedir perdón a Diana (Nicole Espinoza), quien fue testigo de su declaración.
La teoría de Bastián
Por otra parte, Bastián (Alonso Quintero) llega hasta la casa de Ignacia (Cota Castelblanco) y nota que estuvo discutiendo con Joaquín (Francisco Dañobeitia).
Ante esto, recomienda a su hermana que se aleje de él y retome la comunicación con Karina (Jacinta Rodríguez), pero al mismo tiempo entrega su teoría de por qué Jessica (Ignacia Sepúlveda) se alejó de él.Ve el capítulo en
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