El Jardín de Olivia - Capítulo 264: Omar confiesa todos sus crímenes

31 mar. 2026 - 18:15 hrs.

En el capítulo 264 de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) se sienta frente al fiscal Santibáñez (Claudio Ravanal) y confiesa todos sus crímenes.

Y no solo eso, el ejecutivo entrega información exclusiva sobre las amenazas, coimas, mentiras, abusos y extorsiones que cometió Luis Emilio (Alejandro Trejo) en el transcurso de los años, viéndose involucrado en las muertes de Ángela y Bernardita (Catalina Guerra).

Omar aprovecha esta ocasión para pedir perdón a Diana (Nicole Espinoza), quien fue testigo de su declaración.

El Jardín de Olivia

La teoría de Bastián

Por otra parte, Bastián (Alonso Quintero) llega hasta la casa de Ignacia (Cota Castelblanco) y nota que estuvo discutiendo con Joaquín (Francisco Dañobeitia).

Ante esto, recomienda a su hermana que se aleje de él y retome la comunicación con Karina (Jacinta Rodríguez), pero al mismo tiempo entrega su teoría de por qué Jessica (Ignacia Sepúlveda) se alejó de él.